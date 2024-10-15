Перечислены контейнерные площадки, которые отремонтируют в 2024 году

15.10.2024 | 15:12

До конца октября в каждом районе Пензы должен закончиться ремонт нескольких контейнерных площадок, сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Александр Савенков на заседании комиссии гордумы во вторник, 15 октября.

В Железнодорожном районе это объекты по адресам: Клары Цеткин, 23а; Антонова, 7, 12; Лагерная, 8а; Молодогвардейская, 30; Пархоменко, 31а.

В Ленинском - Островского, 15; Бекешская, 58; Карпинского, 28; Пушкина, 22; Некрасова, 40; Космодемьянской, 1.

В Октябрьском - проспект Победы, 77, 126; проспект Строителей, 25; Новоселов, 48; Нефтяник, 13; Юбилейная, 12.

В Первомайском - Терновского, 174; Токарная, 16; Экспериментальная, 3; Терешковой, 8, 34; Военный Городок (южный КПП); Российская, 45; Кижеватова, 16, 25, 35; Силикатная, 8; Мира, 70-72.

Состояние контейнерных площадок часто вызывает возмущение у пензенцев, причем не только по поводу качества уборки. К примеру, в августе на участке теплотрассы у мусорки на Терешковой, 8, оказались около 2 десятков декоративных крыс. Горожане предположили, что кто-то таким образом решил избавиться от домашних питомцев.