Пензенцам начали запрещать пользоваться газовыми колонками

15.10.2024 | 18:31

Во вторник, 15 октября, на заседании комиссии Пензенской гордумы обсудили судьбу жителей дома № 152 на улице Аустрина, которые рискуют к зиме остаться без горячей воды.

Как ранее сообщалось, при проверке газовщиками системы вентиляции выяснилось, что она не отвечает санитарным нормам и правилам из-за нарушений, допущенных при строительстве пятиэтажки. Из-за этого людям запретили пользоваться газовыми колонками, с помощью которых они подогревали холодную воду.

Депутат Александр Трутнев на комиссии поинтересовался у и. о. начальника городского управления ЖКХ Александра Савенкова, как будут помогать горожанам с Аустрина, 152, оказавшимся в таких жестких условиях, и грозит ли аналогичная проблема жителям других домов.

«Решается вопрос о приобретении внутридомового бойлера для обеспечения горячей водой. Я думаю, это не единичный случай, но конкретного списка нет, сейчас ведется работа по обследованию домов», - пояснил Савенков.

На следующей неделе в администрации Пензы планируют провести совещание совместно с Горгазом для поиска выхода из сложившейся ситуации.