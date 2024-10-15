Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|22:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Объяснены задержки с выемкой пластика из контейнеров в Пензе

Печать
Telegram

Во вторник, 15 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили тему раздельного сбора мусора.

Председатель думы Денис Соболев констатировал: даже если жители хотят сортировать мусор, со стороны коммунальщиков такой заинтересованности не видно.

«Если контейнеры с ТКО худо-бедно вывозятся, то пластик стоит неделями или, может, месяцами», - отметил он.

Директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Евгений Купцов признал, что у ГК «Пензавторсырье», которая занимается вывозом пластика, летом действительно были проблемы с людьми и техникой.

«Сейчас вошли в график, 2 раза в неделю этот мусор вывозится на переработку на предприятие на улице Рябова», - пояснил Купцов.

Депутат Андрей Жданников поинтересовался, снизится ли плата за вывоз отходов при их раздельном сборе после того, как начнет функционировать мусороперерабатывающий завод.

Евгений Купцов сообщил, что сейчас раздельный сбор не заложен в тариф. Возможно, когда завод заработает (предположительно, в 2027 году), тарифная сетка будет пересмотрена.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте