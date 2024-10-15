Объяснены задержки с выемкой пластика из контейнеров в Пензе

15.10.2024 | 21:31

Во вторник, 15 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили тему раздельного сбора мусора.

Председатель думы Денис Соболев констатировал: даже если жители хотят сортировать мусор, со стороны коммунальщиков такой заинтересованности не видно.

«Если контейнеры с ТКО худо-бедно вывозятся, то пластик стоит неделями или, может, месяцами», - отметил он.

Директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Евгений Купцов признал, что у ГК «Пензавторсырье», которая занимается вывозом пластика, летом действительно были проблемы с людьми и техникой.

«Сейчас вошли в график, 2 раза в неделю этот мусор вывозится на переработку на предприятие на улице Рябова», - пояснил Купцов.

Депутат Андрей Жданников поинтересовался, снизится ли плата за вывоз отходов при их раздельном сборе после того, как начнет функционировать мусороперерабатывающий завод.

Евгений Купцов сообщил, что сейчас раздельный сбор не заложен в тариф. Возможно, когда завод заработает (предположительно, в 2027 году), тарифная сетка будет пересмотрена.