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Общество

Женщин, желающих сделать аборт, отправят к психологу

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Минздрав РФ утвердил новую версию клинических рекомендаций для искусственного прерывания беременности. Согласно документу, женщин, решившихся на аборт, в обязательном порядке направят к психологу.

Новые стандарты размещены на портале проектов нормативно-правовых актов. Их станут применять при абортах на сроках до 12 недель, а также от 12 до 22 недель.

Ранее консультацию с психологом женщины проходили перед прерыванием беременности по медицинским показаниям.

В новых рекомендациях при абортах на сроках беременности до 12 недель на медпомощь отводится 25 дней. Женщина, настаивающая на процедуре по своему желанию, посещает акушера-гинеколога, сдает ряд анализов, делает УЗИ матки и придатков, электрокардиограмму. Психолог побеседует с пациенткой либо в женской консультации, либо в центре медико-социальной поддержки.

Новый стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что психологов хотят привлечь и к работе с супругами, которые решили развестись. Такие изменения планируют внести в Семейный кодекс.

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