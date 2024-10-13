Женщин, желающих сделать аборт, отправят к психологу

13.10.2024 | 10:48

Минздрав РФ утвердил новую версию клинических рекомендаций для искусственного прерывания беременности. Согласно документу, женщин, решившихся на аборт, в обязательном порядке направят к психологу.

Новые стандарты размещены на портале проектов нормативно-правовых актов. Их станут применять при абортах на сроках до 12 недель, а также от 12 до 22 недель.

Ранее консультацию с психологом женщины проходили перед прерыванием беременности по медицинским показаниям.

В новых рекомендациях при абортах на сроках беременности до 12 недель на медпомощь отводится 25 дней. Женщина, настаивающая на процедуре по своему желанию, посещает акушера-гинеколога, сдает ряд анализов, делает УЗИ матки и придатков, электрокардиограмму. Психолог побеседует с пациенткой либо в женской консультации, либо в центре медико-социальной поддержки.

Новый стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что психологов хотят привлечь и к работе с супругами, которые решили развестись. Такие изменения планируют внести в Семейный кодекс.