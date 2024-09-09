Супругов перед разводом хотят направлять к психологу

09.09.2024 | 14:52

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается изменить Семейный кодекс и обязать пары перед разводом проходить консультации у семейного психолога.

Документ размещен в думской базе. Изменения будут действовать в случаях, если один из супругов не согласен на развод или если в семье имеются несовершеннолетние дети.

На получение «социально-психологических услуг» по примирению отведут три месяца. Если консультации не помогут и супруги продолжат настаивать на разводе, то брак расторгнут.

Сейчас суд при отказе расходиться одного из супругов может дать на примирение 3 месяца. Однако таким правом служители Фемиды пользуются не во всех случаях.

«Вместе с тем очевидно, что супруги не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому его авторы считают необходимым обязать пары получать консультацию у семейного психолога. По их мнению, изменения кодекса помогут укреплению института брака в стране.

С 1 января 2025 года в России вырастет пошлина за развод - с 650 рублей до 5 000. Платить больше придется как тем, кто расходится по обоюдному согласию через загс, так и тем, кто идет в суд.