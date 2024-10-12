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Общество

Водителя, толкнувшего пенсионера на велосипеде, привлекли к ответу

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В управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области оперативно отреагировали на информацию о дорожном конфликте, случившемся в Пензе в пятницу, 11 октября.

На улице Клары Цеткин пожилой велосипедист, ехавший справа по дороге, неожиданно резко свернул налево, стал пересекать проезжую часть и оказался перед капотом автомобиля Honda. По словам очевидцев, водитель иномарки остановился на полосе встречного движения, вышел из машины и толкнул пенсионера на обочину. Тот упал, но потом встал на ноги, поднял велосипед и отказался от помощи, а автомобилист уехал.

«Словесная перепалка происходила прямо на проезжей части дороги. На видео зафиксированы явные нарушения Правил дорожного движения со стороны автомобилиста», - пояснили в отделении пропаганды ведомства.

Водителя машины установили - это 47-летний житель Пензы. Он признал вину. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, остановки и стоянки транспортных средств.

«Пензенская Госавтоинспекция благодарит граждан за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к культуре вождения на дорогах и призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», - сообщили в ведомстве.

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