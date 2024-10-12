В Пензе водитель кроссовера толкнул пожилого велосипедиста, спасая его

12.10.2024 | 12:34

В пятницу, 11 октября, в Пензе произошел дорожный инцидент. О нем рассказал очевидец в телеграм-канале автомобилистов. По его словам, конфликтная ситуация сложилась около 13:00 у дома № 9 на улице Клары Цеткин.

«Водитель Honda CR-V, выехав на встречную полосу, вышел и толкнул деда с велосипеда на обочину. Подробности неизвестны, дед от помощи отказался», - написал автор.

На кадрах видно, что пожилой велосипедист лежит на обочине, потом медленно встает и поднимает свое двухколесное транспортное средство, а водитель иномарки уезжает.

Видео вызвало массу возмущенных откликов. «Как так можно к пожилому человеку», «Воспользовался тем, что дедушка ему ничего не сделает», - написали комментаторы, предлагая привлечь водителя автомобиля Honda к ответственности.

Однако ряд подписчиков взглянули на ситуацию критически, призвали разобраться в ситуации и понять, что произошло на самом деле.

Чуть позже появились кадры с записи регистратора автомобиля Honda несколькими секундами ранее. На них велосипедист, ехавший вдоль дороги с правой стороны, неожиданно сворачивает налево и начинает пересекать проезжую часть перед самым капотом автомобиля. Этим и была вызвана реакция водителя, едва не сбившего отчаянного пенсионера.

Мнения комментаторов резко изменились. Многие предположили, что водитель, возможно, спас пожилому человеку жизнь.

«Сам виноват, пусть спасибо скажет водителю «Хонды» за реакцию», «Человек с «Хонды» его отодвинул с проезжей части, так как мог попасть под машину!» - появились высказывания в защиту автомобилиста.