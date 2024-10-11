Юрист: Повышение госпошлины не повлияло на снижение числа разводов

11.10.2024 | 08:14

Увеличение размера госпошлины за развод не привело к снижению числа желающих расторгнуть брак. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Евгения Данилова.

Она напомнила, что в сентябре размер государственной пошлины за процедуру расторжения брака увеличился с 600 до 5 000 рублей.

«Предполагалось, что данная мера окажет положительное влияние на снижение количества обращений граждан за разводом. Однако, к сожалению, это предположение не подтвердилось, и количество подаваемых исковых заявлений о расторжении брака осталось на прежнем уровне», - отметила Данилова.

По ее словам, чаще всего причиной распада союзов становятся отсутствие взаимопонимания, проживание с родственниками, финансовые трудности, измена, злоупотребление спиртным, игромания, семейное насилие.

Нередко расторгаются браки, заключенные импульсивно. Даже рождение ребенка может привести к разводу: не все пары справляются с таким изменением в жизни.

Как ни удивительно, негативно сказывается и тесное общение супругов. Так, во время пандемии людям пришлось долгое время оставаться дома наедине, после чего многие не смогли сохранить семью.

Евгения Данилова подчеркнула, что брак требует непрерывной работы обоих супругов над своими эмоциями и внутренним состоянием.

«Честность перед самим собой и своим партнером играет ключевую роль в создании и поддержании гармоничных отношений», - резюмировала она.