В России одобрили увеличение пошлины за развод в восемь раз

10.07.2024 | 14:22

Совет Федерации одобрил на заседании увеличение пошлины за развод в восемь раз - до 5000 рублей, передает ТАСС.

В России госпошлина за расторжение брака как при взаимном согласии, так и через суд повышается с 650 рублей до 5000 рублей.

Кроме того, значительно увеличивается стоимость изменения имени - с 1600 рублей до 5000 рублей.

Как уточняет агентство, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Инициативу увеличить пошлину за развод объясняли желанием укрепить российские семьи. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что это не поможет, поскольку «история показывает, что увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение».