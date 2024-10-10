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Общество

В четырех районах области отопление включили на 100%

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В Пензенской области с приходом прохладной погоды системы теплоснабжения начали переводить на зимний режим работы.

В региональном министерстве ЖКХ и ГЗН напомнили, что отопление подается постепенно, процесс может занять до 10 дней. Первыми тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники, затем - жилые дома и офисные здания. После этого ресурс пускают на промышленные предприятия.

По состоянию на четверг, 10 октября, в области запустили 504 из 1 080 котельных, отопление подается в 213 школ, 153 детских сада, 312 медицинских организаций, 161 учреждение культуры, на 29 спортивных объектов и в 926 жилых домов.

В Бессоновском, Городищенском, Неверкинском и Нижнеломовском районах отопление включили на 100%.

«Если после 10 дней с начала отопительного сезона в вашем муниципальном образовании батареи остаются холодными или температурный режим не соответствует норме, рекомендуем официально обратиться в министерство. Будет рассмотрен вопрос о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении ответственных организаций», - посоветовали в пресс-службе.

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