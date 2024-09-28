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Общество

Спрогнозирована дата прихода в Пензенскую область настоящей осени

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Осень на территории европейской части России, куда относится и Пензенская область, назвали «сломавшейся». По прогнозам, она окончательно закрепит свои позиции после 5 октября, а до того дневные температуры в большинстве случаев будут соответствовать бабьему лету.

Про попытки осени утвердиться написал в своем телеграм-канале «Погода от шефа» синоптик Михаил Леус.

Он рассказал, что в последних числах сентября ожидаются дневные температуры в пределах +16...+21 °С, нехарактерных для финала месяца.

«У антициклона, который встанет на вахту погоды на первые три дня октября, есть как минимум одно положительное свойство: он позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы и вновь вернет показания термометров в лето», - сообщил Леус.

По его словам, температура выше +20 °С ожидается с 1 по 4 октября.

«И при этом - никаких дождей, да и по ночам хоть и прохладно, до +4...+9 °С, но без заморозков», - отметил синоптик.

В конце предстоящей рабочей неделе ожидается третье, уже окончательное наступление осени.

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