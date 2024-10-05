Сетевое издание|18+|Суббота|5 окт 2024|14:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За год зарплата пензенских педагогов выросла на 41%

Печать
Telegram

В начале учебного года в Пензенской области образовательные учреждения разместили на 11% больше объявлений о поиске педагогов, чем в сентябре 2023-го.

Такую статистику, приуроченную ко Дню учителя, который отмечается в субботу, 5 октября, обнародовал портал hh.ru. Подсчитано, что было размещено порядка 80 вакансий.

Как показывает анализ, специалистам из сферы образования в Сурском крае сейчас предлагают зарплату 45,4 тыс. рублей. Это на 9% больше, чем в других регионах ПФО. Кроме того, за год вознаграждение пензенских педагогов за труд увеличилось на 41%.

«При этом предлагаемая зарплата пока далека от ожидаемой. Сами специалисты из сферы «Наука, образование» хотели бы получать от 50 тыс. рублей и выше», - отмечается в исследовании.

В июле 2024 года в региональном министерстве образования раскрыли процент обеспеченности педкадрами - 98,9. Наибольшую потребность в сотрудниках испытывают школы.

«Больше всего не хватает учителей иностранного языка, русского языка и литературы, математики, физики, учителей начальных классов», - перечислили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте