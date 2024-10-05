За год зарплата пензенских педагогов выросла на 41%

05.10.2024 | 13:14

В начале учебного года в Пензенской области образовательные учреждения разместили на 11% больше объявлений о поиске педагогов, чем в сентябре 2023-го.

Такую статистику, приуроченную ко Дню учителя, который отмечается в субботу, 5 октября, обнародовал портал hh.ru. Подсчитано, что было размещено порядка 80 вакансий.

Как показывает анализ, специалистам из сферы образования в Сурском крае сейчас предлагают зарплату 45,4 тыс. рублей. Это на 9% больше, чем в других регионах ПФО. Кроме того, за год вознаграждение пензенских педагогов за труд увеличилось на 41%.

«При этом предлагаемая зарплата пока далека от ожидаемой. Сами специалисты из сферы «Наука, образование» хотели бы получать от 50 тыс. рублей и выше», - отмечается в исследовании.

В июле 2024 года в региональном министерстве образования раскрыли процент обеспеченности педкадрами - 98,9. Наибольшую потребность в сотрудниках испытывают школы.

«Больше всего не хватает учителей иностранного языка, русского языка и литературы, математики, физики, учителей начальных классов», - перечислили в ведомстве.