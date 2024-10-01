В следующем году рекордно повысят социальные пенсии

01.10.2024 | 13:06

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, и их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования граждан РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Повысить выплаты хотят с 1 апреля 2025 года. В 2026-м индексация составит 4,5%, а в 2027-м - 4%.

Увеличение на 14,75% - рекордное за последние годы. В 2023 году социальные пенсии проиндексировали на 3,3%, а в 2024 году - на 7,5%.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года в стране повысят страховые пенсии на 7,3%. Изменения коснутся как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Индексация запланирована только 1 раз. Ее размер определили исходя из прогноза Минэкономразвития России. 7,3% - это ожидаемый уровень инфляции в 2024-м.