Сетевое издание|18+|Вторник|1 окт 2024|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В следующем году рекордно повысят социальные пенсии

Печать
Telegram

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, и их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования граждан РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Повысить выплаты хотят с 1 апреля 2025 года. В 2026-м индексация составит 4,5%, а в 2027-м - 4%.

Увеличение на 14,75% - рекордное за последние годы. В 2023 году социальные пенсии проиндексировали на 3,3%, а в 2024 году - на 7,5%.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года в стране повысят страховые пенсии на 7,3%. Изменения коснутся как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Индексация запланирована только 1 раз. Ее размер определили исходя из прогноза Минэкономразвития России. 7,3% - это ожидаемый уровень инфляции в 2024-м.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте