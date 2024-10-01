В 2025 году страховые пенсии хотят проиндексировать только 1 раз

01.10.2024 | 11:09

С 1 января 2025 года в стране проиндексируют страховые пенсии на 7,3%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Размер индексации определили исходя из прогноза Минэкономразвития России. 7,3% - это ожидаемый уровень инфляции в 2024-м.

Страховую пенсию повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам.

В 2026-м и 2027-м выплаты увеличат дважды: 1 февраля - повышение на индекс потребительских цен, 1 апреля - по темпу роста доходов Соцфонда.

В 2025 году тоже планировали повысить страховые пенсии дважды: с 1 февраля намеревались проиндексировать их на 4,5%, а с 1 апреля - на 2,2%. Теперь проект бюджета Социального фонда РФ предусматривает единое увеличение.