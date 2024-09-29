Аферисты представляются работниками Сердобского городского суда

29.09.2024 | 12:17

Аферисты звонят жителям региона под видом сотрудников Сердобского городского суда. Они хотят завладеть их данными.

О мошеннической схеме рассказали настоящие представители государственного органа в соцсети «ВКонтакте». По их словам, злоумышленники просят граждан продиктовать код доступа к порталу госуслуг.

«Будьте бдительны: не сообщайте свои данные мошенникам! При возникновении сомнений обратитесь в суд», - предупредили специалисты.

Ранее аферисты воспользовались увольнением главы Бессоновского района Александра Воронкова и начали писать руководителям других муниципальных образований сообщения якобы от губернатора Олега Мельниченко.

Так, 25 сентября в 12:20 одному из чиновников (предположительно, главе Вадинского района Михаилу Буслаеву) прислали такой текст: «Михаил Петрович, добрый день! Вчера на заседании Вы могли наблюдать, как глава Бессоновского района покидает наши ряды. Его предупреждали, он не прислушался. Надеюсь, взаимодействие с Вашим районом будет намного продуктивней».