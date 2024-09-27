В Заречном и Кузнецком районе включат системы оповещения

Жителей Заречного предупредили о грядущей проверке системы оповещения. Сирены и громкоговорители в закрытом городе планируют включить в среду, 2 октября.
Об этом сообщается на странице МКУ «Управление гражданской защиты» Заречного во «ВКонтакте».
«Просим жителей города сохранять спокойствие», - обратились к зареченцам сотрудники МКУ.
Об аналогичной проверке сообщили и в администрации Кузнецкого района. Сирены также прозвучат 2 октября.
В регионе регулярно запускают учебную тревогу. Например, 24 июня в Пензе проверили не только системы оповещения - горожанам разослали СМС с текстом «Учебная воздушная тревога».
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