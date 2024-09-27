В Заречном и Кузнецком районе включат системы оповещения

27.09.2024 | 14:31

Жителей Заречного предупредили о грядущей проверке системы оповещения. Сирены и громкоговорители в закрытом городе планируют включить в среду, 2 октября.

Об этом сообщается на странице МКУ «Управление гражданской защиты» Заречного во «ВКонтакте».

«Просим жителей города сохранять спокойствие», - обратились к зареченцам сотрудники МКУ.

Об аналогичной проверке сообщили и в администрации Кузнецкого района. Сирены также прозвучат 2 октября.

В регионе регулярно запускают учебную тревогу. Например, 24 июня в Пензе проверили не только системы оповещения - горожанам разослали СМС с текстом «Учебная воздушная тревога».