Сетевое издание|18+|Пятница|27 сен 2024|16:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном и Кузнецком районе включат системы оповещения

Печать
Telegram

Жителей Заречного предупредили о грядущей проверке системы оповещения. Сирены и громкоговорители в закрытом городе планируют включить в среду, 2 октября.

Об этом сообщается на странице МКУ «Управление гражданской защиты» Заречного во «ВКонтакте».

«Просим жителей города сохранять спокойствие», - обратились к зареченцам сотрудники МКУ.

Об аналогичной проверке сообщили и в администрации Кузнецкого района. Сирены также прозвучат 2 октября.

В регионе регулярно запускают учебную тревогу. Например, 24 июня в Пензе проверили не только системы оповещения - горожанам разослали СМС с текстом «Учебная воздушная тревога».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте