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Общество

27 сентября в Пензе отметят Воздвижение Креста Господня

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В пятницу, 27 сентября, в Пензе отметят Воздвижение Креста Господня, это один из 12 основных праздников православной церкви.

Принято считать, что крест, на котором был распят Иисус Христос, нашли в IV веке рядом с Голгофой в Иерусалиме. Орудие казни по обычаю древних иудеев закопали, а над ним со временем выстроили языческий храм.

В пещере под сооружением обнаружили три креста - по числу казненных, и нужно было понять, на каком из них распяли именно Христа.

«Для этого их поочередно поднесли к тяжело болящей женщине. От прикосновения двух из них ничего не произошло, когда же поднесли третий крест - болящая тотчас же выздоровела. Постепенно весть об этом облетела многих, и христиане, стремившиеся поклониться святому кресту, наполнили окрестности Голгофы. Желающих было настолько много, что патриарх Макарий, ради того чтобы собравшиеся могли хотя бы увидеть Крест Господень, трижды поднял, т. е. воздвиг его. В честь этого праздник и называется Воздвижением», - объяснили в Пензенской епархии.

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим по случаю праздника проведет богослужение в Петропавловском храме на улице Рахманинова, 53. Литургия начнется в 7:00 и продлится около двух часов.

«Накануне, вечером 26 сентября, владыка возглавит всенощное бдение в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении. Начало в 17:00, продолжительность 2,5-3 часа», - добавили в информационном отделе епархии.

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