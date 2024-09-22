Пациентам больницы № 4 стало проще проходить реабилитацию

22.09.2024 | 12:33

Врачи пензенской клинической больницы № 4 начали работать на новом современном оборудовании. Его ввели в эксплуатацию в стационарном отделении медицинской реабилитации взрослых.

«Оборудование оснащено передовыми технологиями, позволяющими эффективно и безопасно проводить термотерапию, тренажером для тренировки ходьбы, беговой дорожкой», - рассказали в региональном минздраве.

На аппараты потратили три миллиона рублей из областного бюджета.

Оборудование позволит пациентам быстрее восстанавливаться после заболеваний и травм. Для каждого станут подбирать индивидуальную программу.

«Термотерапия поможет улучшить кровообращение и снять воспалительные процессы, а тренажер для ходьбы будет способствовать укреплению мышц», - отметил главный врач больницы Андрей Водопьянов.

Ранее сообщалось, что в пензенской детской поликлинике № 6 появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Его стоимость - 10 миллионов рублей.