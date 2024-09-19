В центре Пензы изменилась схема движения общественного транспорта

19.09.2024 | 12:40

В четверг, 19 сентября, в центре Пензы из-за перекрытия участка улицы Максима Горького изменили схему движения общественного транспорта.

Маршрутки № 33 и 39 с улицы Кирова будут направляться на Бакунина, Володарского, Пушкина и далее как обычно.

Микроавтобусы № 17 с Кирова поедут по улицам Бакунина, Володарского, Суворова и далее по привычной схеме.

Транспорт будет ходить так до окончания земляных работ, которые ведет ресурсоснабжающая организация, приступившая к ремонту теплотрассы.

Предполагается, что участок улицы Максима Горького в направлении от Кирова к Московской будет перекрыт до 8:00 21 сентября.