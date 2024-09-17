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Общество

Прокурор области встретится с жителями Пензенского района

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В следующий вторник, 24 сентября, прокурор области Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Пензенского района по вопросам защиты их прав.

Посетителей будут ждать в здании администрации в селе Кондоль, на улице Нагорной, 6, с 12:00 до 13:00.

Желающие встретиться с Дмитрием Горшковым должны предварительно записаться по телефонам: 8(8412)36-80-00 (прокуратура Пензенской области) или 8(8412)45-32-72 (прокуратура Пензенского района) - в период с 17 по 20 сентября.

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Дмитрий Горшков проведет личный прием в Башмаковском районе.

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