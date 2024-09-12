Кузнечан возмутила дата основания города на новой стеле

12.09.2024 | 09:50

Глава Кузнецка Сергей Златогорский показал обновленную стелу на въезде в город. Как и обещано, объект светится.

Снимки появились в телеграм-канале чиновника вечером в среду, 11 сентября.

Специалисты усилили металлоконструкции старой стелы, обшили ее по технологии «вентилируемый фасад», используя для этого композитный алюминий, который не выгорает и не подвержен воздействию осадков.

Объект планировалось сдать в 2025-м, однако получилось завершить работы раньше срока, к Дню города, который отметят 21 сентября.

Кузнечане раскритиковали новую стелу в соцсетях. Нарекания вызвала прежде всего дата основания города, помещенная на конструкции - 1699 год.

«Если покопаться в истории, то можно узнать, что до 1780 года на территории нынешнего Кузнецка было село Труево-Вознесенское, образованное в 1699 году, а после него село Нарышкино. В 1780 году произошло крайне значимое событие: Екатерина II дала селу не только новое имя Кузнецк, но и статус города! Да-да, именно в 1780 году село стало городом! Так что мы, простите, отмечаем в 1699 году?» - задался вопросом кузнечанин.

С его мнением многие согласились, припомнив, что на старой стеле была указана верная дата основания.

Раскритиковали кузнечане и внешний вид конструкции.

«Я считаю страшным и невзрачным дизайн новой стелы, которая из ярко-белой, с контрастными красными элементами превратилась в невзрачную темно-серую, оклеенную в какие-то темно-серые плитки, которые, видимо, остались от строительства очередного ТЦ или мебельного ангара. Ни вкуса, ни красоты в ней нет», «Старая стела выглядела более презентабельно, чем новая. И кто на самом деле придумал дизайн как у серых мышей? Все серо, мрачно», «Какое-то серое унылое бревно», - высказались горожане.

Некоторым комментаторам внешний вид понравился.

«Стела норм, в духе времени. Старая так-то тоже красотой не блистала», «Мне тоже нравится. Современно. Ничего лишнего», «Стильно и минималистично», - поделились точкой зрения они.