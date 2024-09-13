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Общество

Детям с целиакией будут давать деньги на безглютеновое питание

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С 1 января 2025 года в Пензенской области родители, опекуны или попечители детей, страдающих целиакией, будут получать выплаты на безглютеновые продукты. Соответствующий закон приняли в пятницу, 13 сентября, депутаты Заксобра.

Организм таких детей воспринимает глютен как аллерген. Продукты с ним провоцируют воспаление в кишечнике, что влечет снижение веса и другие негативные последствия. Единственным методом противодействия заболеванию является пожизненная строгая безглютеновaя диета.

При диагнозе «целиакия» не устанавливают инвалидность; статуса «ребенок c ОВЗ», позволяющего рассчитывать на какие-либо льготы и помощь, нет. При этом стоимость безглютеновых продуктов гораздо выше обычных, к тому же они зачастую отсутствуют в розничной продаже, их приходится заказывать. Возникают проблемы и с питанием в образовательных организациях.

Сейчас в регионе под диспансерным наблюдением состоят 15 детей c таким диагнозом. Согласно рекомендациям, ежемесячная потребность в приобретении безглютеновых продуктов составляет:

- 3 000 руб. на детей до 6 лет;

- 4 500 руб. на детей в возрасте c 7 до 11 лет;

- 5 500 руб. на детей в возрасте с 12 до 17 лет.

«На обеспечение указанной выплаты c учетом расходов на доставку в бюджете Пензенской области в 2025 году дополнительно потребуется 866,8 тыс. руб., в 2026-м - 796,3 тыс. руб., в 2027-м - 822,1 тыс. руб.», - доложил врио министра труда, социальной защиты и демографии Алексей Мезенцев.

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