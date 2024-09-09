Сожженную могилу участника СВО привели в порядок

09.09.2024 | 08:57

В Сердобском районе могилу майора, участника СВО Дмитрия Петунина привели в порядок. Ранее захоронение осквернил неизвестный.

Восстанавливали благоустройство ветераны ВДВ «Купол».

«Спасибо всем, кто принял участие, спасибо всем, кто свято чтит светлое имя Защитника нашей Родины!» - написал в своем телеграм-канале глава Сердобского района Александр Бедикин.

8 сентября чиновник рассказал, что могилу военного поджег неизвестный. Поступок злоумышленника Бедикин назвал «предательством» и пообещал, что захоронение в скором времени восстановят.

Материалы об акте осквернения переданы в полицию.