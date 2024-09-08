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Криминал

В Сердобском районе хулиган сжег могилу участника СВО

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В Сердобском районе неизвестный осквернил могилу майора, участника спецоперации и орденоносца Дмитрия Петунина.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, в своем телеграм-канале рассказал глава района Александр Бедикин, указав, что преступление совершено «минувшей ночью».

«Это не просто вандализм... это предательство! Как всегда, низкое, подлое... И не важно, что двигало свершившим это зло - неосторожность, трусость, умысел... Важно, что он предатель», - написал чиновник.

Бедикин выразил уверенность, что полиция даст оценку произошедшему. По его словам, могилу военного восстановят в ближайшее время.

«Будет разобрано пепелище, установлен крест, а сердобчане вновь принесут цветы и венки своему защитнику», - добавил он.

Бедикин отметил, что ему не хочется верить в преднамеренность действий совершившего это преступление.

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Источник — фото из телеграм-канала Александра Бедикина
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