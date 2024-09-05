Пензячка наказала банк за звонки по долгам дочери

05.09.2024 | 19:46

Служба судебных приставов за 2024 год привлекла к ответственности уже 14 юридических лиц, которые, занимаясь возвратом просроченной задолженности, нарушали права и законные интересы жителей Пензенской области.

Также было вынесено 38 предостережений о недопустимости подобных действий.

«Защищены права 52 жителей области», - подвели итог в пресс-службе регионального управления ФССП.

К примеру, на действия банка пожаловалась пензячка, которой постоянно звонили по долгам дочери, что заставляло женщину нервничать. Она обратилась в службу судебных приставов, где составили протокол об административном правонарушении. Рассмотрев его, суд оштрафовал банк на 50 000 рублей.

«В случае нарушения со стороны кредиторов или представителей кредиторов норм действующего законодательства, устанавливающего требования к взаимодействию с физическими лицами по возврату просроченной задолженности, гражданам рекомендуется принимать меры к фиксации взаимодействия любым доступным способом телефонных звонков, СМС-сообщений, личных встреч с кредитором или представителем кредитора и другой информации», - сообщили в управлении.

С этими материалами потом нужно обратиться в службу судебных приставов через интернет-приемную, по почте (г. Пенза, ул. Пушкина, 17а) либо лично.