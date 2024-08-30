Пензенских педагогов обучили действиям при захвате заложников

30.08.2024 | 09:31

В четверг, 29 августа, 390 образовательных организаций Пензенской области приняли участие во всероссийских учениях.

Целью поставлена подготовка педагогов и сотрудников охраны к действиям при совершении или угрозе преступлений террористической направленности. На учениях отрабатывается сценарий при захвате заложников и получении сигнала «Внимание всем!» с сообщением о воздушной тревоге.

К тренировке в регионе начали готовиться заранее. Проведение учений обсуждалось 22 августа на межведомственном совещании, а руководителей организаций проинформировали о порядке действий.

В учениях приняли участие администрации и педагоги школ и колледжей, работники охраны, сотрудники МЧС, Росгвардии и УМВД России по Пензенской области.

«Подобные учения проводятся в образовательных организациях области уже в третий раз. Они способствуют отработке навыков действий педагогов в чрезвычайных ситуациях и алгоритмов действий по сохранению жизни и здоровья обучающихся», - отметили в областном министерстве образования.