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Общество

Пензенских педагогов обучили действиям при захвате заложников

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В четверг, 29 августа, 390 образовательных организаций Пензенской области приняли участие во всероссийских учениях.

Целью поставлена подготовка педагогов и сотрудников охраны к действиям при совершении или угрозе преступлений террористической направленности. На учениях отрабатывается сценарий при захвате заложников и получении сигнала «Внимание всем!» с сообщением о воздушной тревоге.

Пензенских педагогов обучили действиям при захвате заложников

К тренировке в регионе начали готовиться заранее. Проведение учений обсуждалось 22 августа на межведомственном совещании, а руководителей организаций проинформировали о порядке действий.

Пензенских педагогов обучили действиям при захвате заложников

В учениях приняли участие администрации и педагоги школ и колледжей, работники охраны, сотрудники МЧС, Росгвардии и УМВД России по Пензенской области.

Пензенских педагогов обучили действиям при захвате заложников

«Подобные учения проводятся в образовательных организациях области уже в третий раз. Они способствуют отработке навыков действий педагогов в чрезвычайных ситуациях и алгоритмов действий по сохранению жизни и здоровья обучающихся», - отметили в областном министерстве образования.

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Источник — фото областного минобра
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