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Общество

За неделю к медикам обратились 111 человек, укушенных клещами

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В Пензенской области с начала сезона активности клещей, который открылся 1 апреля, к медикам обратились 1 123 пострадавших от укусов членистоногих, из них 390 - дети до 14 лет.

За неделю, с 23 по 29 августа, нападениям подверглись 111 человек, в том числе 43 ребенка.

По состоянию на 29 августа специалисты провели лабораторные исследования 846 клещей, снятых с людей. В 167 пробах (19,7%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что в январе-июле в регионе было диагностировано 16 случаев заболевания боррелиозом: по 1 - в Бессоновском и Шемышейском районах, 2 - в Пензенском и 12 - в Пензе.

Специалисты напоминают: при походе в лес и прогулках в поле от клещей нужно защищаться - использовать репелленты, носить светлую закрытую одежду и проводить регулярные осмотры.

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