Сетевое издание|18+|Пятница|30 авг 2024|22:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Житель Никольского района не вернул кредит, взятый под 839,5%

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Никольском районе суд отказал коллекторам, которые требовали взыскать долг с заемщика.

В ноябре 2016 года микрофинансовая организация выдала мужчине 15 000 рублей под 839,5% годовых, которые тот должен был вернуть через месяц. Однако сумму и проценты по ней он так и не внес.

В 2019-м профессиональная коллекторская организация на основании договора уступки получила право требовать возврата денег по займу.

Не сумев достичь цели самостоятельно, коллекторы обратились за помощью к служителям Фемиды. Но было слишком поздно: суд установил, что срок исковой давности прошел.

«При этом ходатайство о восстановлении пропущенного срока с указанием уважительности причин пропуска суду не представлено. Ответчик же заявил ходатайство о пропуске срока исковой давности. При таких обстоятельствах вынесено решение об отказе в удовлетворении требований о взыскании задолженности», - сообщили в пресс-службе суда.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте