Житель Никольского района не вернул кредит, взятый под 839,5%

30.08.2024 | 18:28

В Никольском районе суд отказал коллекторам, которые требовали взыскать долг с заемщика.

В ноябре 2016 года микрофинансовая организация выдала мужчине 15 000 рублей под 839,5% годовых, которые тот должен был вернуть через месяц. Однако сумму и проценты по ней он так и не внес.

В 2019-м профессиональная коллекторская организация на основании договора уступки получила право требовать возврата денег по займу.

Не сумев достичь цели самостоятельно, коллекторы обратились за помощью к служителям Фемиды. Но было слишком поздно: суд установил, что срок исковой давности прошел.

«При этом ходатайство о восстановлении пропущенного срока с указанием уважительности причин пропуска суду не представлено. Ответчик же заявил ходатайство о пропуске срока исковой давности. При таких обстоятельствах вынесено решение об отказе в удовлетворении требований о взыскании задолженности», - сообщили в пресс-службе суда.