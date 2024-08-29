В районе Юбилейной площади изменят схему движения транспорта

29.08.2024 | 12:49

В предстоящие выходные в Пензе, в районе Юбилейной площади, изменится схема организации дорожного движения.

С 22:00 31 августа до 20:00 1 сентября будет запрещен проезд по улицам:

- Бакунина (от Толстого до Суворова и от Некрасова до Пугачева),

- Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина),

- Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева).

В это же время ограничат стоянку транспорта на улицах:

- Суворова (от Кулакова до Бекешской),

- Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева),

- Бакунина (от Толстого до Суворова),

- Пугачева (от Нового Кавказа до Некрасова).

Кроме того, с 15:00 до 20:00 1 сентября запретят проезд по улицам:

- Суворова (от Бекешской до Кулакова, за исключением общественного транспорта до 16:30),

- Толстого и Некрасова (от Суворова до Пушкина).

«Ограничения вводятся в связи с проведением на Юбилейной площади праздничных мероприятий - презентации спортивных школ и учреждений дополнительного образования, концерта. Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Презентация спортшкол начнется в 11:00 и завершится в 15:00. Участников и гостей ждут показательные выступления, интерактивные зоны, павильоны спортивных организаций, где все желающие смогут взять контакты и записаться в секции. А в 17:00 перед публикой предстанет «Хор Турецкого», концерт рассчитан на 80 минут.