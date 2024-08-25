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Общество

Новую развязку в Арбекове могут открыть уже в сентябре

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Пензенцы давно ожидают открытия нового путепровода на трассе М-5 в микрорайоне Арбеково. Возможно, событие состоится в ближайшее время.

«А подскажите, пожалуйста, когда развязка заработает?» - поинтересовался в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко пользователь Михаил.

Ему ответил представитель управления капитального строительства города.

«Завершить оформление документации на ввод в эксплуатацию объекта «Транспортная развязка на 624-м км федеральной трассы М-5 «Урал» планируется до конца месяца», - сообщили пензенцу.

Новую развязку обещали открыть в июне. Однако этого не случилось. В начале августа на вопрос, почему проезд по путепроводу невозможен, в управлении капитального строительства города отвечали, что оформляются документы на ввод в эксплуатацию. После этого состоится открытие.

К строительству объекта приступили в 2021 году, в перспективе путепровод напрямую свяжет микрорайоны Заря и Арбеково, минуя федеральную трассу М-5. Срок сдачи развязки по контракту - 2025 год.

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