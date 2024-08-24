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Общество

В Кузнецке детские лор-врачи получили аппарат ценой 935 тысяч

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В Кузнецкую центральную районную детскую больницу поступил назофаринголарингоскоп - аппарат для кабинета оториноларинголога. Стоимость оборудования - 935 тысяч рублей.

«Назофаринголарингоскоп предназначен для обеспечения визуализации и эндоскопического доступа лор-врача к верхним дыхательным путям маленьких пациентов. Иначе можно назвать этот аппарат фиброскопом», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Кузнецкие оториноларингологи уже начали пользоваться техникой. По словам главврача больницы Галины Дерябиной, под действием света, передаваемого на окуляр по жгуту из оптических волокон, отображаются ухо, нос и гортань. Для более детального осмотра изображение с помощью линзы окуляра увеличивается.

Кроме того, гибкий волоконно-оптический терапевтический эндоскоп можно применять при проведении минимально-инвазивных операций.

Ранее стало известно, что в хирургическом корпусе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, расположенном на Краснова, 60, установят телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс стоимостью 24 млн руб.

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Источник — фото областного минздрава
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