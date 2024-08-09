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Общество

В Заре достроили шестой дом для переселенцев

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В Пензе достроили шестой многоквартирный дом для переселенцев из аварийного фонда. В нем 168 квартир, которые предоставят гражданам по договорам социального найма и мены.

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Ревунова в Заре уже получено, сейчас городская администрация работает над его постановкой на кадастровый учет. После оформления муниципальной собственности мэрия выдаст людям ключи.

«Всего в микрорайоне Заря будет построено 8 многоквартирных домов на 943 квартиры, их них 915 - для предоставления расселяемым гражданам», - уточнили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Два оставшихся дома планируется сдать в конце ноября 2024 года.

«В рамках программы переселения необходимо расселить 52 тысячи квадратных метров аварийного жилья. На данный момент расселено более 38 тысяч квадратных метров», - добавили в ведомстве.

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Источник — фото областного министерства ЖКХ и ГЗН
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