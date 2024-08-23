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Общество

В Колышлее оштрафовали чиновника, затянувшего реализацию нацпроекта

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Прокуратура Колышлейского района выявила нарушение, допущенное при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области выделило администрации рабочего поселка Колышлей субсидии на выполнение программы формирования комфортной городской среды. При этом муниципалитет был обязан завершить благоустройство дворовых территорий до 1 июля.

В Колышлее оштрафовали чиновника, затянувшего реализацию нацпроекта

Однако администрация райцентра заключила с подрядной организацией контракт со сроком завершения работ до 31 июля. Фактически работы были приняты 25-го числа.

В Колышлее оштрафовали чиновника, затянувшего реализацию нацпроекта

Прокурор района возбудил в отношении главы администрации Колышлея дело по факту нарушения условий расходования бюджетных средств и внес соответствующее представление.

«Постановлением Управления Федерального казначейства по Пензенской области муниципальный чиновник оштрафован на 10 тысяч рублей», - сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее прокуратура выяснила, что в гимназии № 9 Кузнецка не соблюдается срок капитального ремонта спортивного зала, выполняемого в рамках нацпроекта «Образование».

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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