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Общество

В Кузнецке отклонились от графика при ремонте спортзала в гимназии № 9

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В Кузнецке прокуратура выяснила, что в гимназии № 9 нарушается срок капитального ремонта спортивного зала.

В Кузнецке отклонились от графика при ремонте спортзала в гимназии № 9

Контракт на его проведение между образовательным учреждением и ИП Василенко М. Г. в рамках нацпроекта «Образование» был заключен 26 февраля.

Оказалось, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые, по условиям контракта, должны были быть завершены к 15 июля. Заказчику он об этом не сообщил и продолжил ремонт без заключения дополнительного соглашения.

В Кузнецке отклонились от графика при ремонте спортзала в гимназии № 9

«Несмотря на явное отклонение от графика, заказчик каких-либо мер не принимал, что способствовало несоблюдению подрядчиком своих обязательств. По итогам прокурорской проверки руководителю подрядной организации и директору МБОУ Гимназия № 9 г. Кузнецка внесены представления об устранении выявленных нарушений», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Кузнецке отклонились от графика при ремонте спортзала в гимназии № 9

Исполнение контракта находится на контроле.

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Источник — фото областной прокуратуры
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