В Кузнецке отклонились от графика при ремонте спортзала в гимназии № 9

09.08.2024 | 14:02

В Кузнецке прокуратура выяснила, что в гимназии № 9 нарушается срок капитального ремонта спортивного зала.

Контракт на его проведение между образовательным учреждением и ИП Василенко М. Г. в рамках нацпроекта «Образование» был заключен 26 февраля.

Оказалось, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые, по условиям контракта, должны были быть завершены к 15 июля. Заказчику он об этом не сообщил и продолжил ремонт без заключения дополнительного соглашения.

«Несмотря на явное отклонение от графика, заказчик каких-либо мер не принимал, что способствовало несоблюдению подрядчиком своих обязательств. По итогам прокурорской проверки руководителю подрядной организации и директору МБОУ Гимназия № 9 г. Кузнецка внесены представления об устранении выявленных нарушений», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Исполнение контракта находится на контроле.