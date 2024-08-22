В Заречный привезут ковчег с мощами Матроны Московской

22.08.2024 | 20:50

После Пензы мощи блаженной старицы Матроны Московской привезут в Заречный. Ковчег прибудет в закрытый город 26 августа.

Торжественная встреча состоится в 9:30. Святыню разместят в храме Серафима Саровского на пребывание до 1 сентября, сообщил портал «Заречье сегодня».

Помолиться у ковчега можно будет ежедневно в 9:30, 13:00 и 16:00.

В Пензу святыня прибыла 21 августа, ее доставили из Тульской епархии, с родины Матроны Московской. Ковчег находится в Спасском кафедральном соборе и останется там до 25-го числа включительно.

Святая блаженная старица Матрона Московская (Никонова, 1881-1952) - одна из наиболее почитаемых и популярных святых прошлого века. Еще до канонизации к ней на могилу приходило множество людей со своими просьбами.