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Общество

«Выглядит эпично»: опубликованы кадры с места коммунальной аварии

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В Сети появились фото и видео территории, затопленной водой в результате коммунальной аварии, оставившей жителей Терновки и Спутника без воды. Она находится рядом с ТЦ «Лев» (село Засечное, 5-й микрорайон, ул. Кольцевая).

«Выглядит эпично», - отметил автор.

Ранее стало известно, что порывы на водоводах больших диаметров произошли на улицах Кольцевой, Антонова, Чаадаева и Гагарина. Без воды остались жители ГПЗ, Терновки и Спутника. Также об отсутствии ресурса сообщают жители Веселовки, Тепличного, Кривозерья, Заводского района, Маньчжурии, Сурского квартала.

Из-за аварий отменили отключение воды, запланированное в Пензе на 21 августа. Его перенесли на более поздний срок.

В Горводоканале сообщили, что подвоз воды будет производиться с 10:00 до 12:00. Одна точка расположена между домами № 8 и 10 на улице Радужной, другая - на Светлой, 11.

В чате жителей Терновки появилась информация, что воду привезут на Терновского, 152, Бийскую, 19, Олимпийскую, 17, Тепличную, 11а.

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Источник — видео «ЧП Пенза»
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