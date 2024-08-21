Пензенские родители смогут пожаловаться на поборы в школах

21.08.2024 | 13:01

Родители пензенских школьников смогут сообщить о незаконных сборах на нужды образовательных учреждений. Прокуратура организует телефонную горячую линию.

«Прокурорскими проверками ежегодно выявляются нарушения законодательства при подготовке школ к новому учебному году, в том числе случаи незаконного сбора денежных средств с родителей на приобретение средств гигиены и защиты здоровья детей, канцелярских принадлежностей, проведение ремонтных работ, материально-техническое оснащение учебных заведений», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Горячая линия будет работать с четверга, 22 августа, и до 30-го числа.

Сообщить о нарушении прав можно по номерам: 8 (8412) 36-80-69 - в будние дни, 8 (8412) 36-80-00 - в выходные и праздничные.

График приема звонков - с 10:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 13:45.

Ранее в Госдуме РФ напомнили: от родителей не могут ни требовать, ни просить финансовой поддержки на школьные нужды. Содержание образовательных учреждений полностью задача муниципалитетов и государственных органов власти.

Платными могут быть только услуги, выходящие за пределы федеральных государственных образовательных стандартов, то есть те, которые предоставляются по добровольному выбору школьников и их родителей. Это могут быть дополнительные занятия или углубленное изучение дисциплин.