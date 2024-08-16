В Пензе отметят праздник Преображения Господня

16.08.2024 | 19:03

Пензенцев приглашают отпраздновать праздник Преображения Господня. Он состоится в понедельник, 19 августа.

Божественная литургия пройдет в Спасо-Преображенском мужском монастыре (Спасо-Преображенская, 6а). Она начнется в 7:00 и продлится около 2 часов.

Богослужение возглавит митрополит Серафим, сообщила заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина.

Накануне, в воскресенье, 18 августа, в Пензе у Спасского собора пройдет большой праздник - Спас. Программа начнется в 11:00.

В течение дня перед гостями выступят творческие коллективы. Кроме того, состоится церемония награждения жителей, которые внесли особый вклад в развитие Пензенской области. На празднике покажут свои изделия местные мастера. Также желающие смогут купить мед, яблоки, орехи, а также воспользоваться тематическими фотозонами.