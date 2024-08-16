У пензенских офтальмологов появились новые щелевые лампы

16.08.2024 | 21:14

Пензенские офтальмологи получили новые щелевые лампы для диагностики зрения пациентов. Оборудование поступило в поликлиники города.

В кабинеты врачей приобрели 10 современных ламп.

«Этот прибор позволяет проводить биомикроскопию видимых частей глаза: роговицы и склеры, конъюнктивы и век, радужки и хрусталика», - говорится в телеграм-канале ГБУЗ «Городская поликлиника».

С помощью оборудования можно детально изучить ткани глаза, что необходимо при обследовании.

Ранее в пензенскую детскую поликлинику № 6 поступил бесконтактный офтальмологический тонометр нового поколения стоимостью 822 тысячи рублей. Прибор предназначен для измерения внутриглазного давления - ключевого показателя при диагностике глазных заболеваний. С помощью регулярных замеров контролируется эффективность лечения.