Новый аппарат поможет юным пензенцам избавиться от косоглазия

08.08.2024 | 12:03

В преддверии нового учебного года в пензенскую детскую поликлинику № 6 поступил бесконтактный офтальмологический тонометр нового поколения стоимостью 822 тысячи рублей.

Прибор предназначен для измерения внутриглазного давления - ключевого показателя при диагностике глазных заболеваний. С помощью регулярных замеров контролируется эффективность лечения. Бесконтактное оборудование не доставляет дискомфорта юным пациентам, которым из-за возраста могут быть неприятны некоторые процедуры.

Кроме того, в кабинете охраны зрения вместо старого оборудования для лечения косоглазия появился новый аппарат синоптофор стоимостью 450 тысяч рублей. С его помощью восстанавливается бинокулярное зрение и улучшается состояние сетчатки.

Средства на обновление аппаратуры выделены из регионального бюджета.

«Кабинет охраны зрения, в котором лечение миопии, астигматизма, косоглазия ежедневно проходят более сотни юных пензенцев, расположен в городской детской поликлинике № 6 по адресу: 1-й проезд Рахманинова, 12. Направление на курсовое посещение лечебных процедур при наличии показаний выдает врач-офтальмолог», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.