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Общество

В здании на Красной, 60, пройдут противоаварийные работы

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В старинном доме № 60 на улице Красной в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Об этом в четверг, 15 августа, рассказал министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно находится на углу улиц Красной и Карла Маркса - в историческом центре Пензы, где большой туристический трафик. В мае этого года в нем обрушилась часть стены.

В здании на Красной, 60, пройдут противоаварийные работы

В прямом эфире, организованном ЦУР, министр рассказал, почему это произошло и что ждет здание дальше.

«Объект находится в частной собственности. По нашему мнению, собственник достаточно долго легкомысленно относился к своим обязанностям по его сохранению и содержанию. Здание было оставлено без внимания. Происходило разрушение конструкций, которое вылилось в достаточно масштабное обрушение стены», - назвал причины ЧП Александр Понякин.

По его словам, сейчас правоохранительные органы выясняют, есть ли в пренебрежении владельца своим долгом состав преступления.

«Мы провели надзорные мероприятия, вышли на собственника и выдали ему предписания. В настоящий момент подготовлена документация на противоаварийные работы, в ближайшее время они начнутся», - обрисовал ситуацию спикер.

Он пообещал, что в перспективе здание будет полностью приведено в порядок.

В здании на Красной, 60, пройдут противоаварийные работы

«Это объект культурного наследия регионального значения - здание бывшего Соединенного собрания, в котором выступал Владимир Владимирович Маяковский. Поэтому несомненно оно будет восстановлено», - заявил глава министерства.

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