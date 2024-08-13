В Сердобском районе отработали действия при минировании здания

13.08.2024 | 10:02

В Сердобском районе прошла тренировка по пресечению теракта или действий, создающих его непосредственную угрозу.

Учения проводились на объекте топливно-энергетического комплекса в селе Мещерском.

В задачу входила координация действий представителей органов власти, правоохранителей, сотрудников организации при обнаружении взрывного устройства.

Также отрабатывалось информационное взаимодействие с МВД, МЧС и ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области, в легенду учений входило обнаружение самодельного взрывного устройства.

Участники тренировки оцепили и блокировали здание, проинформировали сельчан и провели аварийно-спасательные работы по минимизации последствий террористического акта.