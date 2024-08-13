Водителей предлагают предупреждать за 10 минут до эвакуации машин

13.08.2024 | 08:44

Владельцев автомобилей предлагается заранее предупреждать об эвакуации транспортного средства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении законопроект, разработанный депутатом Госдумы Владиславом Даванковым.

Автор инициативы предлагает обязать уполномоченных должностных лиц и специализированные организации уведомлять водителей СМС-сообщением за 10 минут до начала перемещения транспортного средства на спецстоянку.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие у водителей информации о причинах исчезновения автомобилей создает впечатление о краже и вызывает стресс.

Между тем в информационных системах МВД и специализированных организаций имеется вся информация о водителе для его незамедлительного уведомления. Кроме того, в других случаях сотрудники полиции обязаны уведомлять владельцев авто об использовании их транспортных средств.