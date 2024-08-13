Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|03:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Водителей предлагают предупреждать за 10 минут до эвакуации машин

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Владельцев автомобилей предлагается заранее предупреждать об эвакуации транспортного средства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении законопроект, разработанный депутатом Госдумы Владиславом Даванковым.

Автор инициативы предлагает обязать уполномоченных должностных лиц и специализированные организации уведомлять водителей СМС-сообщением за 10 минут до начала перемещения транспортного средства на спецстоянку.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие у водителей информации о причинах исчезновения автомобилей создает впечатление о краже и вызывает стресс.

Между тем в информационных системах МВД и специализированных организаций имеется вся информация о водителе для его незамедлительного уведомления. Кроме того, в других случаях сотрудники полиции обязаны уведомлять владельцев авто об использовании их транспортных средств.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте