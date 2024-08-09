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Общество

В пензенские колонии пытались доставить телефоны квадрокоптерами

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Друзья и родственники осужденных, находящихся в пензенских колониях, пытаются наладить с ними связь нелегальным способом.

Так, были попытки доставить в учреждения мобильные телефоны в гречневой каше с тушенкой, книге, мыле и даже бревнах.

За I полугодие в местах лишения свободы было изъято 8 средств мобильной связи, из них 6 - при доставке.

Как рассказали в региональном управлении ФСИН, некоторые граждане, отправляясь на свидание, прячут телефоны ухищренными способами в надежде передать осужденным. Однако и такие попытки терпят фиаско: во время досмотра опытные сотрудники колоний находят и изымают аппараты.

Достаточно часто телефоны перебрасывают на территорию через ограждение. Также были случаи, когда с этой целью использовали квадрокоптеры.

В пресс-службе ведомства напомнили: для тех, кто впервые попался на попытке передать телефон в исправительное учреждение, предусмотрена административная ответственность. При повторном задержании наступает уголовная, виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы.

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Источник — фото областного уфсин
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