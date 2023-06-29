Сотрудники пензенской колонии нашли телефоны в необычном месте

29.06.2023 | 15:52

В пензенскую исправительную колонию № 1 попытались пронести запрещенные предметы, спрятанные с ухищрением. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

«В комнате ожидания для граждан в ходе контрольного досмотра передачи на имя одного из осужденных оперативные сотрудники изъяли 4 сотовых телефона и 4 SIM-карты, спрятанные в банном мыле», - уточнили в УФСИН.

Там напомнили, что передача запрещенных предметов и наркотиков на территорию исправительных учреждений влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Посетители нередко идут на хитрости. К примеру, телефон проносили в гречневой каше с тушенкой, в книге.

Доставку пытались осуществить даже в бревнах, которые должны были поступить в колонию: в них оборудовали четыре тайника со средствами сотовой связи и комплектующими к ним.