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Общество

В Пензе открыли мемориальную доску Алексею Пчелинцеву

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В Пензе на здании клуба бокса «Олимп» на улице Рахманинова открыли мемориальную доску Алексею Пчелинцеву - заслуженному тренеру РСФСР по боксу, выдающемуся спортивному педагогу.

Церемония состоялась в четверг, 8 августа. Ее посетили представители власти, а также близкие, коллеги и друзья Алексея Пчелинцева.

«Мы отдаем дань памяти замечательному человеку, великому спортсмену. Его воспитанников - ныне тренеров – знаю лично и очень горжусь их успехами. Выражаю огромную благодарность всем боксерам, прославившим не только наш город, Пензенскую область, но и нашу великую страну», - обратился к собравшимся первый замглавы администрации Пензы Олег Денисов.

В Пензе открыли мемориальную доску Алексею Пчелинцеву

Открыли мемориальную доску первый мастер спорта, подготовленный Алексеем Пчелинцевым, Валерий Терентьев, сын тренера Дмитрий Пчелинцев и воспитанник, добившийся высоких результатов на международном ринге, зампредседателя городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Олег Кулагин.

В Пензе открыли мемориальную доску Алексею Пчелинцеву

«Завершился памятный митинг возложением цветов», - сообщили в администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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