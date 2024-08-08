Пензенец заказал окна саратовскому изготовителю и пошел в суд

08.08.2024 | 09:59

Более 300 тысяч рублей заплатил житель Пензы индивидуальному предпринимателю из Саратова за изготовление и монтаж дверей и окон. Однако работа, выполненная по договору, оказалась некачественной.

Пензенец обнаружил, что в новых окнах из-за недостаточной жесткости стекла колеблются с такой силой, что грозят опасностью жизни и здоровья людей.

Заказчик потребовал либо устранить недостатки, либо вдвое снизить стоимость договора для ликвидации их своими силами. Однако ответа на претензию он не получил и обратился в суд, который обязал предпринимателя выплатить 448 тысяч. В эту сумму вошла стоимость работ по устранению недостатков, моральный вред, штраф за неудовлетворение требований потребителя и судебные расходы.

Саратовец не исполнил решение суда в срок, и тогда судебный пристав ограничил его в выезде за пределы страны и арестовал расчетные счета.

«Денежные средства, находящиеся на них, были списаны принудительно и перечислены на счет взыскателя», - сообщили в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Ранее в Пензенском регионе заказчик окон, которому пришлось ждать слишком долго, попытался вернуть уплаченные 210 тысяч рублей, однако безуспешно. Тогда он обратился в Роспотребнадзор, а специалисты ведомства подали иск в суд. В итоге с изготовителя оконных конструкций, нарушившего срок выполнения договора, взыскали 947 тысяч рублей.