«Химозное облако»: пензенцы пожаловались на сильный запах серы

08.08.2024 | 10:40

Поздним вечером в среду, 7 августа, жительница Пензы пожаловалась на неприятный запах в северо-восточной части города.

«Ужасный запах серы и густой туман на Шуисте. Все это начало надвигаться со стороны Заречного. Что происходит в городе?» - написала она в одном из пензенских телеграм-каналов.

Следом на неприятное явление стали жаловаться и горожане из других микрорайонов.

«Живу недалеко от Шуиста, попахивает», «Живу рядом с Шуистом. Действительно, пахнет», «В Заводском уже есть запах», «До Заставы дошло, проснулась от того, что сигнализация сработала. Сейчас запах на всю улицу», - откликнулись они.

Одна из подписчиц рассказала, что такое происходит не в первый раз.

«На ул. Чаадаева стабильно несколько раз в месяц видно, как летит вонючее химозное облако и распространяется на весь район», - сообщила она, в доказательство своих слов приложив фото.

Утром в четверг, 8 августа, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило, что не уполномочено устанавливать источник запаха, однако по поручению ведомства выполняются исследования атмосферного воздуха на соответствие гигиеническим нормативам.

«Направьте, пожалуйста, обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Пензенской области письмом по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова 36. Уточните проблему и адрес, по которому необходимо принять меры», - посоветовали пензячке.