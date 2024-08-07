Семьям участников СВО предложили субсидировать расходы на школу

07.08.2024 | 08:50

В Госдуме предложили полностью или частично субсидировать расходы на школьные принадлежности семьям участников специальной военной операции, а также многодетным семьям, родителям-одиночкам или воспитывающим ребенка-инвалида.

Соответствующее обращение направила председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину глава комитета по защите семьи Нина Останина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Также автор инициативы считает необходимым установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары. Ранее Нина Останина указала, что к концу августа они могут увеличиться на 50%. По ее мнению, ограничение цен особенно актуально в период с 1 августа до 1 ноября.

Кроме того, по мнению парламентария, следует повысить ставку ввозных таможенных пошлин на школьные товары из недружественных стран при условии, что в России налажено их производство в достаточном количестве.