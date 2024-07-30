Поток Персеиды: пензенцы смогут понаблюдать за «звездопадом»

30.07.2024 | 20:59

В августе пензенцы по традиции смогут полюбоваться так называемым звездопадом. Метеорный поток Персеиды, характерный для последнего летнего месяца, издавна считается особенно зрелищным.

Как рассказали в Пензенском планетарии, название потока связано с формированием метеоров в созвездии Персея.

Это герой древнегреческой мифологии, сумевший убить Горгону Медузу - чудовище с женским лицом и змеиными волосами, превращавшее людей в камень одним взглядом.

«Максимальная интенсивность потока в 2024 году придется в ночь на 12 августа и перед рассветом 13 августа. В это время количество светящихся метеоров может быть и 100, и даже 150. В первые и последние дни звездопада обычно сгорают 1-2 «звезды» в час», - уточнили в планетарии.

Наблюдать за «звездопадом» лучше за городом, вдали от освещения. Для этого не понадобятся ни телескоп, ни даже бинокль - метеоры будут видны невооруженным глазом.